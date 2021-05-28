朝鮮宣布退賽，韓國隊升至世界杯亞洲區預選賽H組頭名. May. 28, 2021 07:21. by 金東昱 creating@donga.com. 隨著在2022卡塔爾世界杯亞洲區第2輪預選賽中宣布不參加的朝鮮隊的比賽全部被判無效，韓國國家足球隊升至小組第一。國際足聯(FIFA)27日表示，朝鮮隊進行的5場比賽全部無效，將重新計算H組各隊的積分。 韓國隊從小組第二名(積8分•2勝2平)上升到第一名(積7分•2勝1平)。韓國隊在2019年訪問平壤的客場比賽中以0比0與朝鮮隊握手言和。排在小組第3位(積8分•2勝2平1負)的黎巴嫩隊在淨勝球上落後韓國隊，排在了第2位(積7分•2勝1平)，而此前的小組第1位(積9分•3勝2負)土庫曼斯坦隊則下滑到了第3位(積6分•2勝2負)。

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