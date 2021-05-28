朝鮮的威脅日益擴大，韓美軍演何時恢復正常？. May. 28, 2021 07:22. . 文在寅總統在26日與朝野5黨代表舉行的午餐座談會上表示：“因為新冠疫情，大規模軍演有點困難吧。像過去眾多兵力進行面對面演習，條件上很難做到，具體的時間、方式、水平問題，今後會慎重決定。”對此，美國國防部反復強調了通過聯合軍事演習保持準備態勢的重要性，並表示：“關於演習的規模、範圍和時間，（韓美之間）將通過雙邊會談來決定。” 文在寅總統的發言可以理解為，為恢復韓朝、朝美對話，只能繼續維持一段時間以來減少聯合軍演的基調。韓美從2018年開始考慮到對朝談判和新冠疫情，大幅縮小了聯合軍演的規模。在韓美首腦會談上，拜登總統發表了向55萬韓國軍隊提供新冠疫苗的計劃後，雖然有預測說8月份的聯合訓練將會正常化，但文在寅總統表示，需要考慮的因素很多，劃清了界限。 2018年對話局面開始以來，韓美兩國停止大規模聯合軍演與朝鮮停止核試驗和試射遠程導彈聯系在一起，並固定為“同時停止演習和挑釁”。但是因為朝鮮的拒絕，對話長期處於中斷狀態，在這種情況下朝鮮持續進行短程導彈挑釁。但是，韓美軍事同盟的一個軸心——聯合軍事演習加上新冠疫情，縮小成了沒有實際機動訓練的指揮所訓練。因此，美軍方面不斷有人擔心會應對態勢松懈。 在目前朝鮮尋找挑釁借口並不斷提高威脅力度的情況下，韓美大規模聯合軍事演習可能會成為朝鮮通過大規模核、導彈挑釁製造危機的借口。因此，從管理朝鮮的角度出發，韓美有必要調整演習規模。但是在朝鮮一再拒絕韓美對話手勢的情況下，不能再繼續以柔和手勢讓朝鮮爭取到時間。再加上諸如早早交出3個月後演習的急躁癥，只會讓朝鮮產生錯誤的判斷。

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