拜登要求中情局“重新調查中國實驗室新冠病毒起源”. May. 28, 2021 07:22. by 趙維羅記者 jyr0101@donga.com. 新冠病毒的起源爭論持續的情況下，美國總統拜登表示美國情報當局的判斷出現分歧，指示進一步調查。 拜登26日在聲明中表示：“今年3月，我已向中央情報局等情報部門指示，分析新冠病毒的起源，是動物與人類的接觸引起的，還是實驗室事故引起的。” 拜登表示，最近聽取與此相關的報告的結果，情報當局並沒有得出明確的結論。情報機構中，兩處認為動物起源說，另一處認為實驗室泄漏說，但均表示可信度低或中等。拜登指示情報當局，為了接近明確的結論，90天內要再次進行分析報告。 美國公開沒有得出結論的情報部門活動是非常罕見的事情。彭博社分析說：“這表明美國還沒有排除中國實驗室泄漏的可能性。”拜登在聲明中對中國施壓稱：“為了讓中國配合完全、透明、以證據為基礎的國際調查，美國將同全世界具有同樣想法的同盟一起行動。” 對此，中國反駁說：“美國企圖把新冠病毒溯源政治化。”中國駐美大使館27日在網站上譴責說：“某種政治勢力無視必須對抗新冠大流行的緊急需要，沈迷於譴責遊戲。”但內容中並未言及拜登的聲明。 世界衛生組織曾發表報告說，新冠病毒來自中國武漢病毒研究所的可能性很低，但最近《華爾街日報》報道說，武漢病毒研究所可能是新冠病毒的發源地，從而使圍繞起源的爭議愈演愈烈。

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