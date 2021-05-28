李柱烈“不能錯過時機”…暗示年內上調利率. May. 28, 2021 07:22. by 宋忠炫 balgun@donga.com. 韓國銀行總裁李柱烈暗示了年內上調基准利率的可能性。這表明，爲了不讓在克服新型冠狀病毒肺炎(COVID-19)的過程中釋放的資金，引發家庭負債激增或通貨膨脹等其他危機，可以在適當的時候上調利率。 27日，韓國銀行金融貨幣委員會將基准利率凍結爲年0.5%後，李總裁召開記者會表示：“年內能否上調(利率)取決于經濟狀況的發展。”去年5月，基准利率從年0.75%下調至0.5%，此後連續一年凍結。韓國銀行當天預測，今年韓國的經濟增長率爲4.0%，比2月份的預測值高出1.0個百分點。 李總裁表示：“爲了應對新冠肺炎疫情導致的經濟停滯的可能性，破例地放寬了貨幣政策，如果經濟好轉，當然會采取適當的措施”，“雖然不會根據經濟狀況急于實現利率政策的正常化，但我認爲不應該錯過時機。” 但是，他表示：“雖然不能太急于恢複正常，但不能影響經濟複蘇”，“雖然上調利率會加重家庭的利息償還負擔，但如果家庭負債持續增加，副作用會更大，如果要進行調整，就要付出更大的代價。”當天，KOSPI指數比前一天下降2.92點(0.09%)，以3165.51點收盤。

한국어