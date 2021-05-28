文在寅：“如果能再活一次，我想種樹或者務農”. May. 28, 2021 07:23. by 黃炯? constant25@donga.com. “如果我能再活一次，我想把種樹作為專業，或者自由地務農生活。” 在27日公開的“第二屆P4G（為實現綠色增長及全球目標2030的連帶）峰會”相關特別談話視頻中，文在寅總統介紹了青瓦臺內的冷杉等。當演員樸珍熙說“你好像樹林解說員”時，文在寅做出了上述表示。 有些人認為這反映了2017年5月10日就任的文在寅在任期還剩不到1年之際的感想。文在寅在青瓦臺官邸前種了一小塊地，對農業和植物很感興趣。他在就任前的2017年4月接受《東亞日報》采訪時，也把“能遛一遛（在梁山的寵物犬）‘地板’、給宅旁地澆水、拔雜草、一邊把腳泡在家門口的小溪裏喝杯米酒一邊讀書的日子”當為“完美的一天”。 當天公開的37分鐘視頻中，文在寅和樸珍熙以及電視主持人泰勒·拉什一起在青瓦臺內散步，就此次峰會的意義和日常中的環境運動等進行了交談。文在寅在散步途中指著青瓦臺盛開的羊躑躅說：“我去朝鮮的時候，李雪主女士（朝鮮國務委員長金正恩的夫人）說過，7、8月份白頭山天池上羊躑躅盛開，羊躑躅也受氣候變化的影響，群體生長地正在減少。” 當被問及“如果您成為地球總統，有沒有想提出的公約”時，文在寅表示：“我非常擔心海洋垃圾和海洋廢棄物。我想把減少海洋汙染作為全球課題提出來。”他就環保活動表示：“重要的是不能有一個人的努力沒有什麽用的想法。”青瓦臺相關人士解釋說：“預計P4G的首爾宣言中將包含解決海洋塑料等海洋汙染問題的強烈意誌。”

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