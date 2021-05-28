免費診療服務48年…將餐館工作積攢下來的全部財産都捐出去. May. 28, 2021 07:22. by 洪錫浩記者 will@donga.com. 48年來免費診療1.5萬多名患者的建國大學神經外科教授高英初(68歲)和將畢生積攢的全部財産都捐贈給鄰居的盧判順(81歲)給LG留下了深刻的印象。 LG福利財團27日表示：“向一生默默地走著只屬于自己的服務之路的高教授和盧教授頒發了義人獎。” 高教授在醫學院本科就讀的1973年加入天主教學生會，每周到首爾邊緣的貧民窟等醫療薄弱地區進行免費診療服務後，已經進行了48年的志願服務。從1977年開始，她每周兩次以上前往“全真常醫院”、“約瑟夫醫院”、“拉斐爾診所”等首爾的免費診所進行志願服務。接受高教授診療的患者共有1.5萬名。 2005年，定期進行診療的“腦積水”(腦內腦脊髓液非正常積累的現象)患者過了應該接受治療的時期，卻一直沒有消息，于是她親自前往患者家中就診。高教授發現昏迷患者後，立即將患者轉移到自己工作的建國大學醫院，親自主持手術，挽救了患者的生命。 居住在全北群山的盧判順把通過家政服務員、餐館工作、經營澡堂等一生積攢的全部財産4.3億韓元都捐贈給了地區社會的困難鄰居。2019年和去年，爲家境了困難的大學生，盧某向群山大學發展支援財團捐贈了3.3億韓元，今年4月他還向群山市和全北社會福利共同募捐會捐贈了1億韓元。他平時住在小單間，用敬老院提供的免費供餐盒飯解決夥食問題，過著勤儉節約的生活。盧先生發表獲獎感言說：“我只要有一個臥室就可以，在余生中尋找幫助鄰居的方法。”

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