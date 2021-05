格林童話《饑餓的毛毛蟲》美國作家埃裏克•卡爾去世. May. 28, 2021 07:23. by 金泰彥記者 beborn@donga.com. 世界著名的圖畫童話《饑餓的毛毛蟲(The Very Hungry Caterpillar)》的作者、美國作家埃裏克•卡爾(照片)23日(當地時間)去世。享年92歲。 據外媒26日報道,卡爾23日在美國馬薩諸塞州的工作室因腎衰竭去世。1969年出版的卡爾的代表作《饑餓的毛毛蟲》講述了一只饑餓的毛毛蟲經過一周的飲食成長,並最終成長爲蝴蝶的故事。據美國出版社“企鵝蘭登書屋”透露,由224個單詞和圖片組成的《饑餓的毛毛蟲》被翻譯成包括韓國語在內的70多種語言,銷量超過5500萬冊。卡爾曾在1994年接受《紐約時報》采訪時表示,“《饑餓的毛毛蟲》是關于希望的書籍”,“任何人都可以成長並展翅高飛。” 卡爾于1929年在美國出生,父母是來自德國的移卡爾他與作家比爾•馬丁見面,踏上了作家之路,1967年故人以《棕熊,棕熊,你在看什麽(Brown Bear, Brown Bear, What do you see)》在文壇出道。

