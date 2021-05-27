挨了房地產“板子”後過了50天還沒有找到政策頭緒的執政黨. May. 27, 2021 07:25. . 共同民主黨聲稱要反映通過4月7日再補選確認的憤怒民心，一直在推進房地產政策的完善工作，今天召開政策議員全體大會，將對主要懸案做出結論。選舉已過去一個半月，執政黨房地產特別委員會卻僅就財產稅問題達成了一致意見，未能對綜合房地產稅和轉讓所得稅等問題達成協議，因此將提交議員全體大會進行討論。 首先，對於一戶一宅者財產稅的減免基準從公示價“6億韓元以下”提高到“9億韓元以下”、在6億至9億韓元區間降低稅率上，形成了黨內的共識。對於將一戶一宅者不征收轉讓稅的限度，正在就從公示價9億韓元提高到12億韓元的方案進行評估，但未能達成協議。最大的爭論焦點——綜合房地產稅的征稅標準從公示價9億韓元提高到12億韓元的方案、征稅對象縮小到上遊1%∼2%的方案等都曾被討論過，但由於親文（親文在寅）強硬派的強烈反對而受阻。 執政黨出於“擁有稅炸彈”導致選舉失敗的意識而修改房地產政策，但越來越多的人預測，隨著沒有結論的討論越拖越久，政策修改可能會虎頭蛇尾地告終。對於黨代表（黨首）宋永吉和房地產特別委員會委員長金振杓一再強調有必要放寬不僅是財產稅，也包括綜合房地產稅、轉讓稅，強硬派們表示反對稱，“96%的國民與綜合房地產稅毫不相幹（薛勛議員）”“希望不是要給富人減稅的特別委員會（姜炳元最高委員）”，主張維持現狀。 政府同樣為了“維持政策基調”而反對大幅放寬綜合房地產稅等。也就是說，政府和執政黨絲毫沒有擺脫以房價和稅金為標準劃分國民的“房地產政治”框架，只是繼續你爭我辯。據說，對於綜合房地產稅和轉讓稅等意見談不攏的問題，執政黨內部有人主張視輿情推遲到年底。考慮到財產稅的確定時間，成立特別委員會時做出的“6月1日之前全部結束”的承諾很有可能成為空頭支票。 文在寅總統曾說，“遭到了審判，足以讓人在挨板子之後打起精神來”，承認在房地產問題上失敗，既然執政黨表示“將由我們主導解決”，就必須製定出和目前截然不同的解決方法。因為必須從根本上糾正基於“只要打擊投機勢力就能解決問題”這種單純想法的政策錯誤。但是，如果光讓人增加盼頭，卻再次提出模棱兩可的解決方法，將無法避免更加嚴厲的懲罰。

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