咖啡廳是世界的縮影. May. 27, 2021 07:24. . 咖啡屋是見面、休息和社交的場所。就像許多印象主義畫家一樣，文森特·梵高也多次在畫幅上描繪過咖啡店的情景。但這幅畫中的咖啡屋根本不像是活躍的社交空間。總覺得既陰郁又孤獨。梵高為什麽畫出這樣樣子呢？ 畫中的咖啡屋是梵高在法國南部阿勒爾居住時租住過幾個月的地方。他為了畫下這一憂郁的風景，足足花了3個晚上。綠色天花板、紅墻、黃色煤氣燈的燈光和地面等補色對比強烈的室內，被畫成了從上到下俯視的視角。雖然已是過了午夜的深夜時分，咖啡屋裏還有客人。中間的臺球桌旁，站著身穿白色衣服的咖啡屋老板，坐在右邊一張桌子上的兩名男子已爛醉入睡。左邊後面的男女不知是沒錢租房子，還是為了賣淫而見面，緊挨著坐在一起喝酒。面前獨自醉倒的男人好像也要在這裏熬夜。 因為沒錢而不能住旅館房間的人或妓女經常出入的該咖啡屋，實際上也被稱作“夜咖啡屋”。梵高曾將這裏描寫成“夜晚的流浪者”暫時休息的地方。他也喜歡在咖啡屋喝過量會引起幻覺的苦艾酒，而且喜歡大量的咖啡和香煙。有時候錢花光了，四天裏靠著只喝23杯咖啡來活命。不知是不是因為這樣。他認為咖啡屋是“可以讓人墮落、瘋狂、犯罪的場所”。 梵高曾對這幅畫解釋說：“想要刻畫出普通咖啡店所具有的蒼白硫磺色的陰郁力量和熔爐般的地獄氛圍。”擁有破壞和瘋狂、愛情和享樂、貧困和犯罪、孤獨和憂郁等多種多樣的故事、人們通宵來來去去的該咖啡屋，難道不是他所看到的千姿百態的世界的縮影嗎？

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