“用AI確認寵物身份”…三項沙盒獲批. May. 27, 2021 07:25. by 徐東一 dong@donga.com. 大韓商工會議所(大韓商會)沙盒支援中心、科學技術信息通信部26日召開沙盒審議委員會，批准了△自動行駛移動用三維精密地圖 △虛擬現實(VR)基礎飛機維修教育 △人工智能(AI)寵物身份認證服務等3項。沙盒(Sandbox)是推遲或免除阻礙革新産品及服務的市場上市的規制的制度。 當天得到批准的3D精密地圖是自動行駛的核心技術，是讓自動行駛汽車(無人駕駛汽車)能夠識別道路、交通環境的3D空間信息。此前，根據國家空間信息安全管理規定，包括三維坐標在內的空間信息被限制公開，無法發布或銷售三維精密地圖。 此外，還允許利用VR進行航空維修教育。此前，根據航空安全法施行規則，航空維修教育需要3架實物飛機。審議委員會表示，“如果使用VR，對最新飛機機種的教育將變得更加簡便”，表明了批准理由。 利用AI人臉識別技術的寵物身份確認服務也通過了沙盒。現行《動物保護法》中規定，寵物登記只允許通過內•外裝型無線識別裝置進行登記。今後，如果用智能手機拍攝寵物臉面，AI就可以識別身份，實現簡便的動物登記。

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