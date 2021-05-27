第一次接種疫苗的人，可以不受家屬人員限制見面. May. 27, 2021 07:25. by 金素英記者 ksy@donga.com. 從下月1日開始，至少注射一次新型冠狀病毒肺炎(COVID-19)疫苗的人，將不包含在目前限制爲8人的直系親屬聚會人員中。 另外，從7月開始，只要接種過一次疫苗，就可以在室外摘掉口罩。如果第二次接種也全部完成，就可以不受人員限制地舉行私人聚會。也不包含在室內外多重利用設施的人員限制對象中。所有優惠政策從接種兩周後開始適用，只要通過手機應用程序或紙質證明書證明接種履曆即可。 26日，中央災難安全對策本部發表了包含上述內容的《預防接種完成者日常恢複支援方案》。對策本部解釋說：“這是爲了支援疫苗接種完成者的日常生活恢複，提高疫苗接種參與度。” 有人期待，如果通過此次措施接種疫苗，就能恢複新冠病毒之前的日常生活。但是，部分專家指出：“也許可以鼓勵接種疫苗，但從防疫角度來看，這是操之過急的決定。”也就是說，目前全國國民中，接種一次疫苗的人僅占7.7%，在這種情況下，確診患者人數還不穩定，變異病毒也在擴散，稍有不慎就會像國外一樣，疫苗接種初期確診患者劇增。 梨花女子大學木洞醫院呼吸內科教授千恩美(音)表示：“根據英國的研究，第一次接種阿斯利康疫苗的人對變異病毒的預防效果只有34%”，“給第一次接種者解除防疫是過早的決定。”

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