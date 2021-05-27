中國駐韓大使：“韓國如果沒有提及臺灣就好了”. May. 27, 2021 07:25. by 崔智善 aurinko@donga.com. 中國駐韓大使邢海明（照片）26日表示，如果韓美首腦會談聯合聲明中“根本沒有臺灣海峽和南海相關內容就好了”。在韓國政府就臺灣問題闡明立場稱是“非常原則性的內容”、出面滅火的情況下，中國卻把韓國提及臺灣問題本身視為問題。邢海明表示，“為了中美兩國的和解，希望包括韓國在內的中間國家發揮良好作用”，要求韓國推行中美均衡外交。 邢海明當天出席MBC時事節目時，就韓美聲明中沒有使用“中國”一詞一事表示：“我認為（韓國）付出了很大努力”。但他同時表示，“雖然沒有使用中國這一詞，但似乎有針對（中國）的部分。”他表示：“韓中建交時就已經明確承認臺灣是中國的一部分。我認為，關於南海問題，我們也可以同周邊國家合作解決。” 另外，針對提及“四方安全對話（美國、澳大利亞、日本、印度四方協議體）”，邢海明表示：“對於一個國家或者幾個國家建立的秩序，我們的想法有些不同，美國有著總是製造小集團包圍中國的傾向，如果（韓國）多考慮我們（中國）的立場，將非常感謝。”他是在主張，韓國不能參與“四軸安全對話”。 韓美兩國通過首腦會談不僅在安全領域，還在經濟、尖端技術領域擴大了同盟關系。對此，邢海明表現出警戒心。他說：“中國從來沒有像美國一樣，以不把（本國的）技術給別人的方式進行控製過，一次也沒有，（中國）在10年內要從海外進口22萬億美元（商品），我認為，韓國判斷國家利益，利用（中國的）這種市場發展經濟，才是正確的。” 但是，邢海明當天的發言並沒有超出韓美首腦會談以後中國的抗議程度。對於中國稱“不要玩火”表示不滿，韓國政府以“韓中特殊關系”出面滅火，考慮到這一點，估計中國決定暫時觀望韓國政府的動向。據悉，因為中國認為，如果連同韓國也轉向美國，將很難阻止美國糾集盟國對中國進行牽製。邢海明就習近平主席的訪韓計劃表示：“就目前狀況而言，不能明確奉告。”

한국어