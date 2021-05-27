希望轉會的凱恩，傳出隱退說的貝爾…托特納姆熱刺隊緊緊抓住孫興慜. May. 27, 2021 07:25. by 李元洪 bluesky@donga.com. “一定要抓住‘孫’” 英格蘭足球超級聯賽(EPL)托特納姆熱刺隊在夏季轉會市場上，正拼命抓住孫興慜(29歲•照片)。因爲，繼隊內核心前鋒哈裏•凱恩(28歲)宣布將在今夏離開球隊後，有人預測，加雷斯•貝爾(32歲)也有可能在今年內退役。 英國媒體《足球內幕新聞》25日報道稱，“托特納姆熱刺隊確信孫興慜下個賽季將繼續留在球隊。”據悉，熱刺隊爲此向孫興慜提議以周薪20萬英鎊(約3.16億韓元)以上的高薪簽訂5年的長期合同。按年薪計算，將達1040萬英鎊(約164.38億韓元)。托特納姆熱刺隊的目標是在今年聖誕節前與孫興慜簽署續約文件。 目前孫興慜的周薪爲14萬英鎊(約2.21億韓元)，在隊內排名第4位。如果孫興慜獲得20萬英鎊，將與凱恩和坦古伊•恩東貝萊並列排在第二位。排在第一位的是加雷斯•貝爾，他獲得了60萬英鎊的周薪(皇馬承擔部分薪水)。 據悉，孫興慜目前與熱刺隊的合同簽約了2023年6月，最近拜仁慕尼黑(德國)等歐洲豪門球隊正在考慮引進孫興慜。隨著獲得英超2020~2021賽季最佳射手(23球)和最佳助攻王(14次助攻)的凱恩最近宣布轉會，熱刺隊續約孫興慜可謂迫在眉睫。《足球內幕新聞》表示，“如果托特納姆熱刺隊在夏季轉會市場上真的送走凱恩，球迷們將受到衝擊”，“如果孫興慜也離開球隊，熱刺球迷可能會引發暴動。” 貝爾則可能會幹脆離開球場。西班牙媒體《abc》26日報道說：“在托特納姆熱刺隊結束本賽季征程的貝爾正在集中備戰下月舉行的2020歐洲杯(6月11日~7月11日)，他正在考慮大賽結束後退役。”上賽季從皇家馬德裏隊(西班牙)租借來到托特納姆熱刺隊的貝爾雖然與皇家馬德裏隊還有1年的合同，但正在考慮提前退役。該媒體分析說，“貝爾不喜歡皇馬俱樂部給自己帶來的要求和壓力。” 貝爾2013年從托特納姆熱刺隊轉會到皇家馬德裏隊，當時轉會費高達1.01億歐元(約1504億韓元)，成爲世界級球星。但隨著因頻繁受傷和與主教練不和而不能上場的時間增多，他表現出了比起足球更集中于高爾夫的面貌。 歐洲杯結束後，貝爾將和家人討論退役事宜。據悉，貝爾打算退役後在高爾夫相關領域工作。

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