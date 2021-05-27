兄弟命運截然不同的“緬甸悲劇”. May. 27, 2021 07:25. by 趙鍾燁 jjj@donga.com. 造成無數犧牲者的緬甸政變對兩兄弟來說也是一個悲劇。長期從事民主化鬥爭的弟弟被軍警帶走，回來時成了一具屍體，而在軍隊服役期間對示威隊進行流血鎮壓的哥哥在政變後晉升為警察廳長。 當地媒體《伊洛瓦底報》25日報道說，過去因開展民主化運動而坐了13年監獄的索莫·賀拉英（53歲，音）24日死亡。22日他在緬甸南部巴哥地區的總圖村和多名居民一起被捕。據說他的行蹤被軍方情報員告發。據悉，被捕當時，他的頭部就被軍警亂揮的槍托打中。 兩天後的24日，他的妻子接到了丈夫已經死亡的電話。家人們第二天在仰光的軍隊醫院確認了裝在棺木中的屍體。索莫·賀拉英的朋友們認為，他是因反對軍政的政治信念而遭拷問致死的。他的遺屬有妻子和5個子女。 索莫·賀拉英是1988年在緬甸展開反獨裁民主化運動的所謂“88一代”的一員。他加入了緬甸反抗軍政的第一個學生民主陣線——全緬學生民主陣線（ABSDF）。索莫·賀拉英曾因要求釋放昂山素季女士而被捕，在監獄裏度過了13年。被釋放後，他在巴哥地區從事地區開發、免費教育和居民福利等活動。 軍方核心人士譚·賀拉英中將經歷了與弟弟截然不同的人生。他被評價為警方對示威群眾進行拷問和屠殺、逮捕、拘禁行為的總指揮。緬甸軍方今年2月1日發動軍事政變後，在全部管轄負責警方和情報“特殊支部”的內務部新設了副部長職位。軍方提拔譚·賀拉英中將擔任這一要職，並讓他兼任警察廳長。 歐盟宣布對緬甸製裁，並表示：“警方在譚中將的指揮下，殺害市民和手無寸鐵的示威者，侵害集會和表達的自由，並逮捕拘禁反對政變者，犯下了嚴重侵犯人權的行為”，認為譚·賀拉英對緬甸的事態負有直接責任。

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