今年全球銷售的兩台電視中就有1台是三星-LG産品. May. 26, 2021 07:25. by 洪錫浩記者 will@donga.com. 第一季度(1~3月)三星電子和LG電子的全球電視市場銷售額基准合計占有率達到了曆史最高值。也就是說，韓國電視占據了世界市場的一半以上。有分析認爲，這是因“pent-up”(被抑制的消費爆發的現象)需求而增加的高端電視銷售産生了影響。 25日，據市場調查企業Omnia透露，今年第一季度(1~3月)全球電視機銷量爲5122.6萬台，與去年第一季度(4661.2萬台)相比增加了9.9%。據統計，同期電視銷售金額從206.3292億美元(約23.1398萬億韓元)增加到273.9329億美元(約30.7215萬億韓元)，增加了32.8%。據分析，銷售金額的增加幅度大于銷量增加的原因在于高價的高端産品的銷量大幅增加。 主導第一季度電視市場增長的是三星電子和LG電子。兩家公司第一季度的全球電視市場占有率(以金額爲准)分別爲32.9%和19.2%，合計達到52.1%。這一數字刷新了去年第一季度(51.0%)的紀錄，達到曆史最高值。 從2006年開始到去年爲止，連續15年蟬聯全球電視市場占有率第一位的三星電子，以第一季度爲准，創下了最高占有率(金額爲准)，守住了王座。以第一季度銷量超過200萬台的量子點發光二極管(QLED)電視爲中心，超大型、高端電視的銷售帶動了業績。三星電子期待，使用迷你發光二極管(LED)的“Neo QLED電視”的銷量也快速增加，今年銷量達到1000萬台以上。去年QLED電視的銷售量爲779萬台。 在超大型、高端電視市場上，差距進一步拉大。三星電子在75英寸以上的超大型電視機市場上占據了46.5%的占有率。其中，80英寸以上的電視市場占有率爲52.4%，一半以上是三星電子的産品。在第1季度銷售約64萬台的2500美元(約280萬韓元)以上的高端電視市場上，三星電子也以46.6%的占有率占據了第一位。LG電子(24.5%)和索尼(17.6%)緊隨其後。 LG電子也因爲有機發光二極管(OELD)電視市場的快速增長，實現了史上最大的季度占有率(金額基准)。銷量方面，包括液晶顯示器(LCD)電視和OLED電視在內，共售出727.9萬多台，比去年第一季度增加了15%。 去年第四季度(10~12月)季度銷量首次超過100萬台的OLED電視今年第一季度售出119.2萬台，延續了上升勢頭。LG電子在全部OLED電視中生産了79.2萬台(66.4%)，拉動了市場的增長。

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