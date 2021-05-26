30多歲的李俊錫在野黨黨首競選中興起，民心要求徹底改變“老頭黨”. May. 26, 2021 07:25. . 在國民力量黨代表（黨首）競選中掀起的新老交替之風不同尋常。6月11日全黨大會之前進行的輿論調查中，沒有當選過國會議員的36歲前最高委員李俊錫，超過曾擔任過院內代表的五選議員朱豪英和有四選經歷的前議員羅卿媛等實力派，獲得了第一名的支持率。70年代出生的初次當選議員金雄、金恩惠也表現不錯。對於史無前例的新候選人的躍進，不僅是在野黨，就連執政黨內部也十分警惕。 這些“零選”、“初選”議員候選人們當初被認為會給全黨大會註入年輕活力，在初期的比賽中出現了出乎意料的氣勢，這讓人感到非常新鮮，意味深長。此次當選的黨代表要勾畫就任後只剩下9個月的明年總統選舉的藍圖，並起到指揮選舉的作用。在如此重大的時刻，在需要高度政治力的職位上，要求以年輕一代代替有經驗的實力派議員擔任黨的招牌的呼聲越來越高，這足以證明國民對在野黨世代交替的要求有多麽強烈。 距離最終競選還有很長時間，而且黨員投票只反映70%，因此很難預斷實際結果。這種趨勢會持續到何時，是否影響到普通黨員的投票心理，還需要觀察。可以明確的是，新候選人的新風正在推動未能擺脫“老頭黨”“地區黨”局限性的國民力量黨的脫胎換骨。 國民力量黨在4月7日舉行的再補選中獲得20至39歲年輕群體和合理性中間群體的支持並取得了勝利。他們的支持是一種“有條件的支持”，如果國民力量黨不能通過刻骨銘心的革新重生為合理的保守，隨時都可以收回。再補選後，國民力量黨仍然沒有針對國家課題的遠景規劃，仍然展開黨權鬥爭等老樣子，國民對新候選人的支持反映了對這種現象的警告和鞭策。 昨天在黨代表候選人願景發表會上，“只有將傳統的支持層和2030一代相結合，才能在大選中獲勝”（李俊錫）、“不能成為沒有經驗的將帥”（朱豪英）、“將接納青年們的挑戰”（羅卿媛）等主張紛湧而出。國民力量黨全黨大會好不容易受到了關註，它不能停留在單純的世代交替爭論上。新候選人的“年輕風”應該升華為超越年齡和當選次數差距的路線鬥爭，成為如何革新黨、用怎樣的願景抓住2030一代和合理性中間群體的心等激烈的價值鬥爭。

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