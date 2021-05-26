金廣铉本想再抓1人，卻遭遇對方的逆轉兩分本壘打. May. 26, 2021 07:25. by 姜泓求 windup@donga.com. 在1比0領先的第6局下半局，2人出局1壘有人的情況下。距離本賽季首場優質先發(首發6局以上，責任失分3分以下)僅剩一個出局，聖路易斯紅雀隊主教練邁克•西爾特詢問了投手踏板上的金廣铉(33歲)。對于檢查換人時機的主教練的詢問，金廣铉表示：“會負責到最後一局。”在接球手雅迪埃爾•莫利納和內野手們的鼓勵下，金廣铉再次站到了投球板上。 但結果，這一擊球位令人遺憾。當天，他面對進入第三個擊球位的新人安德魯•沃恩(23歲)投出的第3個變速球，被對方擊出了越過左側圍牆的逆轉兩分本壘打。金廣铉遺憾地坐在了投手踏板上。接著他又讓對方的後續擊球手加西亞四壞球上壘， 在沒能完成6局的情況下走下了投球台。 挑戰本賽季第2勝的聖路易斯隊左手投手金廣铉因一記本壘打而失敗，遺憾吞下個人賽季第2場失利。25日，在美國伊利諾伊州芝加哥保證率球場(Guaranteed Rate Field)舉行的與芝加哥白襪隊的客場比賽中，金廣铉首發出場，在5又3分之2局內取得了5個被安打(1個被本壘打)、3個四壞球上壘、5個脫三振、失3分的成績。球隊以1比5告負。這是他繼17日與聖地亞哥教士隊的比賽中，遭遇美職棒大聯盟個人首次失利後，連續第2次敗北。本場過後金廣铉的賽季平均責任失分從2.73上升到3.09。 到前一天爲止，白襪隊的擊球陣容在面對左撇子投手球隊時的擊球率高居第一位(0.285)，金廣铉到第5局爲止沒有失分，表現非常穩定。但是他最終還是沒能逾越前一天面對紐約洋基隊的特級終結投手阿羅迪斯•查普曼擊出本賽季第一個本壘打的沃恩的牆壁。在第2局下半局的首次對決中，他也向沃恩投出了滑行曲線球，結果被對方擊出2壘打。 賽後，金廣铉表示：“很遺憾沒能投完第6局。在下一場比賽中，我會努力投更多局數。”在當天的比賽中，雖然投出了進入頂級聯賽後單場比賽最多的104個球，但金廣铉還沒有得到作爲Inning Eater(善于消化很多局的球員)的信任。在17日與聖地亞哥的比賽上，他只在3又3分之1局內投了71個球，早早降板。爲了應對右撇子擊球手，比平時提高曲線球(16%)和變速球(12%)運用比率的金廣铉表示，“最終變速球聚集到了中路，讓對方擊出了本壘打。今後我將吸取教訓，不再犯同樣的錯誤。”

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