變身搖滾歌手的白藝潾:“像晚來的青春期一樣,陷入搖滾世界”. May. 26, 2021 07:26. by 林熙允記者 imi@donga.com. R&B流行歌手以粗犷的搖滾樂隊主唱身份重新出道,縱然翻遍古今中外,也很難找到先例。 寫有《Square》、《那也許不是我們的錯》等歌的創作型歌手白藝潾(24歲)用搖滾全副武裝回來了。作爲樂隊“The Volunteers”(韓語名“더 발룬티어스”)的主唱。他們的第一張專輯《The Volunteers》(27日發售)從疾風怒濤的第一首歌《Violet》開始,撕裂了粉絲們熟悉的白藝潾的80%。 叛逆有時令人發瘋。有光澤的中低音,幹練的顫音延伸的高音……白藝潾特有的嗓音與頻繁切換的搖滾吉他、亂打的架子鼓相互輝映,哐哐震動,非常刺激。 “很多人一提到我就會想起身穿連衣裙的藝潾,首爾爵士音樂節的藝潾,很想打破這些形象。那樣的我不是真正的自己……” 最近在首爾麻浦區見到的白藝潾說:“樂隊成立時(2017年)對社會也有憤怒,像晚來的青春期一樣,腦子裏好像有很多奇怪的事情。”樂隊的合奏室裏散落著爵士鼓、吉他擴音器、線纜。 樂隊名稱是對讓白藝潾內心萌芽的搖滾世界盡情綻放而毫無保留地提供支援的成員們的獻詞。她作爲Solo歌手出道後,迷上了獨立樂隊“拜拜壞男人”的音樂,經常去看演出,後來與成員Johnny(吉他)、高炯錫(貝斯吉他)親近起來。後來他們一起看講述英國樂隊綠洲的紀錄片《Supersonic》,看到了搖滾的奔放聲和世界觀。隨著金治憲(鼓手)的加入,合奏開始了。 讓人聯想起1990年代另類搖滾或油漬搖滾的吉他聲由Johnny負責。樂隊隊長Johnny說:“我想象著音速青春或涅槃樂隊而制作的吉他反複演奏,再加上藝潾新鮮的旋律,就會變成完全不同的音樂。” 第三首曲子《Let it go!》用4節拍猛敲的爽快的鼓聲,加上“Let it go!”(放手)的呐喊聲,仿佛在聽UK搖滾排行榜第一名的歌曲一樣讓人中毒。對于第四首曲子《Time to fight back in my way》,白藝潾說:“在和成員們去合奏室的車裏,聽了(美國樂隊)‘Rage Against The Machine’的(說唱金屬歌曲)《Take the Power Back》後創作了該歌曲。”第9首歌曲題目《S.A.D》是社會不安障礙的英文縮寫。 “請幫助那些因全球性大流行病(pandemic)而感到疲憊的搖滾歌手們自由地創作更多的音樂。我們也做好了在弘大面前與他們同台演出的准備。”(白藝潾)

