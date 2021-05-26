爲避開防疫限制，印度一對情侶包機舉行“空中婚禮”. May. 26, 2021 07:25. by 趙維拉記者 jyr0101@donga.com. 在新型冠狀病毒肺炎(COVID-19)疫情持續擴散的印度，一對情侶爲避開防疫守則，在天上舉行了婚禮。 24日，據英國廣播公司(BBC)報道，23日，居住在泰米爾納德邦馬杜賴的拉凱西和迪克沙納夫婦租借了一架最多可搭乘200人的波音737飛機，在飛機上舉行了婚禮。泰米爾納德邦政府禁止50名以上的賓客參加婚禮後，他們爲了邀請更多的賓客而安排包機。飛機載著160名以上的賓客，從他們的故鄉馬杜賴飛往卡納塔克邦班加羅爾，飛行了2個小時。 印度航空當局正在調查此次機內婚禮是否違反新冠病毒防疫守則。在SNS上傳的結婚視頻中，包括新郎新娘在內的賓客們大多數都沒有戴口罩。據《今日印度》報道，賓客們在登機前接受了新冠病毒診斷檢查，被判定爲陰性後參加了婚禮。 提供包機的“SpiceJet”方面表示：“婚禮後爲了旅行而預訂了飛機”，“登機前曾公告過新冠病毒防疫守則，但乘客們卻無視這一守則。”航空當局對乘坐該包機的乘務員下達了停職處分。 印度新冠病毒肺炎疫情的擴散趨勢比每天新增確診患者接近40萬人的本月初有所緩和。據國際統計網站“Worldometers”統計，24日印度一天新增確診患者19.5815萬人。首都新德裏表示，如果新增確診患者持續減少，將從31日開始放寬封鎖令。

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