鄭義溶：“無核地帶化，和韓半島無核化用語沒有太大差異”. May. 26, 2021 07:25. by 權五赫 hyuk@donga.com. 韓國外交部長鄭義溶25日表示，韓美使用的“韓半島無核化”和朝鮮所說的“無核地帶化（nuclear free zone）”沒有太大差異。由於朝鮮使用的“無核地帶化”一詞一直被用於要求美國撤回向韓國提供的核保護傘等延伸遏製政策並撤走駐韓美軍的意思，鄭義溶的話引發了爭議。 鄭義溶25日在外交部、產業通商資源部和保健福利部三個部門舉行的總統訪美成果新聞發布會上，就“朝鮮所說的韓半島無核地帶化和韓國政府所說的無核化有何不同”的問題回答說：“我認為沒有太大差異。”他還表示：“韓半島無核化是1992年我們發表南北間《韓半島無核化宣言》時開始使用的用語，並在2018年4月《板門店宣言》和9月《平壤共同宣言》中再次明確了韓半島無核化的意義，2018年6月新加坡聯合聲明中，也明確設定了以韓半島完全無核化為目標。” 但是，朝鮮的無核地帶化主張，是指必須解除美國提供的核保護傘和駐韓美軍等一切核威脅。朝鮮自1959年4月主張“在亞洲建立無核和平地帶”以來，一直主張韓半島無核地帶化。特別是2016年5月第七次黨大會後，朝鮮在以政府發言人的名義發表的聲明中提出“半島無核化五大條件”：△公開韓國境內的美國核武器△廢除並驗證韓國境內的所有核基地△保障禁止美國核打擊手段（戰略轟炸機）在韓半島展開△承諾禁止對朝鮮威脅使用核武器△宣布撤出駐韓美軍。 朝鮮一直主張的“半島無核化”的範圍與韓美政府存在很大差異，而這種定義上的不一致成為了朝核談判的障礙。 在板門店宣言和新加坡共同聲明中包括韓半島無核化內容時，有人指出韓、朝、美認為的無核化定義有所不同。對此，韓國政府表明立場稱：“韓國沒有核武器，因此韓半島無核化就是朝鮮無核化。”拜登政府在3月份舉行的美日首腦會談聯合聲明中一直使用“朝鮮無核化”一詞，但此次以韓美首腦會談為契機，統一使用了“韓半島無核化”一詞。鄭義溶當天也在新聞發布會上表示：“這意味著以此次會談為契機，統一了可能會引發雙方不必要誤會的用語。”與朝鮮一直主張的半島非核化相比，韓美政府的定義有很大的不同，因此預計在今後的談判過程中會再次出現爭議。

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