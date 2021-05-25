新冠肺炎疫情導致孩子們語言發育退步. May. 25, 2021 07:32. by 李素晶記者•李智允記者 sojee@donga.com,asap@donga.com. “今年孩子們的語言發育太慢了，教師們正苦惱著要不要找透明口罩戴……” 24日，忠北清州市幼兒園園長李某在與東亞日報的通話中歎了口氣，並做出了上述表示。他說，最近看到4歲的孩子只說“這個”、“玩偶”、“奶奶”等單詞，受到了很大的衝擊。李園長說：“本來到了3歲左右就應該連著兩個單詞造簡單的句子，現在這個樣子是運營幼兒園21年來的第一次”，“孩子們要想學語言就要看嘴型，但是一年多以來一直盯著老師們的眼睛，真讓人擔心。” 據調查，首爾京畿地區國立、公立幼兒園的園長和教師們10人中有7人認爲新型冠狀病毒肺炎(COVID-19)對兒童發展産生了負面影響。68.1%的家長也感受到了新冠病毒給子女的發育帶來的危害。 24日，據“私教無憂的世界”和共同民主黨議員鄭春淑辦公室透露，他們從上月27日開始的6天裏，對首爾京畿地區國立、公立幼兒園的園長及教師、家長共1451人進行了問卷調查(多選)。結果顯示，71.6%的幼兒園園長及教師認爲新冠病毒對兒童的發育産生了影響。最大的變化是身體活動機會減少(77.0%)。因爲活動本身減少，大肌肉、小肌肉得不到正常發育的機會。 回答“因爲戴口罩，語言發育機會減少”(74.9%)的人和回答“因爲過度的室內生活，壓力及攻擊性行爲增加”(63.75%)的人緊隨其後。首爾冠嶽區某幼兒園的老師表示：“如果自己的需求得不到滿足，弄倒朋友堆的積木或大聲哭喊的情況就會增加”，“一般到了四五歲就會知道如何通過對話解決，但是在家度過的時間變長了，社會性就會下降。”因此，回答“在認生或同齡人關系中發生的問題增加”(55%)的人占一半以上。 家長們整體上也感受到了和教師們相似的問題。但是，與教師不同，父母們認爲“媒體曝光時間增加”(83.5%)是新冠病毒的最大負面影響。 專家們分析說，新冠病毒對孩子們的發育産生了綜合影響。前光州教育大學幼兒教育系教授崔民秀(音)分析稱，“孩子們在相互交流的過程中學習語言”，“‘非面對面社會’對語言的發展産生了影響，因此沒能很好地表達自己的意見，攻擊性行爲等社會性也受到了打擊。”

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