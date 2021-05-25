顯現崩潰征兆的虛擬貨幣，需要銘記“投資者自我負責”原則. May. 25, 2021 07:32. . 虛擬貨幣市場正在陷入混亂。不管是什麽幣種都連日暴跌，全球市價總額在兩周內損失了1100萬億韓元以上。比特幣、以太幣等招牌貨幣本月以來也虧損了一半。有分析認為，隨著美國和中國采取強有力的限製措施，導致泡沫破滅。在這種情況下，韓國政府仍然袖手旁觀，投資狂潮仍未平息。因此必然有人會譴責，部分“不管三七二十一”投資者和不負責任的政府助長了危機。 中國副總理劉鶴21日晚表示：“禁止比特幣的開采和交易。”美國當地時間20日表示，將對1萬美元以上的虛擬貨幣交易要求申報義務。雖然強度不同，但是兩大強國都開始了打擊虛擬貨幣的行動。 在韓國市場上，除比特幣以外的“雜幣”（Altcoin）比重超過了總交易的90%。現實情況是，在註冊資金只有數千韓元的海外皮包公司製作的虛擬貨幣在國內交易的市價總額達到數千億韓元。21日全球虛擬貨幣價格下跌，但主要在韓國國內交易的所謂“泡菜幣”的價格一天還上漲了數百個百分點。這讓人懷疑幣值受到了操縱。 雖然市場發出了警告，但是投資者卻持續增加。某就業門戶網站以1855名上班族為對象進行的調查結果顯示，40%的回答者都在投資虛擬貨幣。軍人投資者被稱為“兵蟻”。據說，還有不少退休人員用養老金投資。也就是說，他們用最應該安全管理的資金，進行最危險的投資。專家們擔憂，越是負債的投資者，為了挽回損失，越要投入風險較大的“雜幣”。 也有人認為，最近虛擬貨幣暴跌不是泡沫崩潰，而是價格調整。也有人認為現在是抄底的機會。但是，虛擬幣市場波動很大，就連招牌性的比特幣也會一天漲跌30%到40%。現在應牢記“投資自己負責”的原則。政府也不能只是重復“無法承認的貨幣”的說法，而應該製定最低限度的管理方案，來阻止操縱市價和欺詐等非法行為。

한국어