戰爭與技術. May. 25, 2021 07:32. . 此次以色列和哈馬斯的爭端中，攔截火箭彈的以色列“鐵穹”的活躍給人留下了深刻的印象。據傳聞，“鐵穹”也即將被激光防禦膜取代。以前只能在科幻電影中看到的武器現在已經出現在我們的眼前。 戰爭改變歷史，改變社會。改變戰爭的因素是武器。如果占領某個地區需要龐大的人力和財力，那麽國家選擇的不是征服，而是妥協和共生。但如果發明了新的武器並解決難關，就會選擇戰爭而不是妥協。歷史上確實發生過很多這樣的事件。 有一份經常被提及為改變戰爭和歷史的武器清單。其中包括弓箭、火藥、槍支和大炮、飛機、潛水艇、原子彈等。奇怪的是，投石機是這一清單中最容易被漏掉的重要武器。也被叫做意為投擲石頭的發石車或拋車。在西方被稱為Catapult（石弩）、Onager（弩炮）、Trebuchet（投石機）等。其特點是因機械結構不同而名稱各不相同。與此相反，中國一貫采用的是用人拉動繩子的引力方式。 投石機不僅用於攻城，而且還用於守城和對人武器。但是作為“攻城機”的作用非常重要。雖然有沖車、雲梯等多種武器，但是在攻城機出現之前很難攻克城池。因此，有些地方的征服和國家形成被推遲。 攻城機對機械裝置的發達也產生了影響。攻城機的基本原理是杠桿原理，但在人力不足的西歐，發展出了利用齒輪和轆轤的機械式杠桿，這產生了發條裝置，發展成了近代機械工業和精密工業。有人認為，發條和機械是改變東西方近代史的決定性因素。 戰爭促進技術發展。但這並不是指“戰爭也是有益的、值得肯定的”的意思。因為，“火燒眉毛”時才會動彈、亡羊才會去補牢，是歷經數千年的戰爭和災難也不會改變的人的本性。

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