創造曆史,BTS奪“公告牌音樂大獎”4冠王. May. 25, 2021 07:32. by 林熙允記者 imi@donga.com. 防彈少年團在今年的“Billboard Music Awards(公告牌音樂大獎)”上獲得了4冠王,在美國三大流行音樂頒獎典禮上刷新了多冠王的自身紀錄。此前他們在2019年公告牌音樂大獎中獲得了2個獎項,在美國音樂大獎中獲得了3個獎項。 防彈少年團23日(當地時間)在美國洛杉矶微軟劇院舉行的頒獎典禮上,捧得“最佳暢銷歌曲獎(Top Selling Song)”、“最佳歌曲銷售歌手獎(Top Song Sales Artist)”、“最佳組合獎(Top Duo/Group)”、“最佳社交藝人獎(Top Social Artist)”四項大獎。BTS繼2019年獲得“最佳組合獎”後,此次不僅第二次獲得“最佳組合獎”,還獲得了“最佳歌曲銷售歌手獎”和“最佳暢銷歌曲獎”,在美國主流音樂市場留下了清晰的足迹。 防彈少年團因新型冠狀病毒肺炎(COVID-19)在韓國通過視頻出演,代替了獲獎感言。在“最佳暢銷歌曲獎”獲獎的信息發布後,隊長RM用英語表示,“能夠獲得如此意義重大的獎項深感榮幸,我們通過《Dynamite》想和大家分享新鮮的能量,獲獎證明我們做到了,非常感謝大家。” 新歌《Butter》的舞台演出也在該頒獎典禮上首次公開。在首爾錄制的視頻中,防彈少年團成員們從在休息室照鏡子的場面開始,往返于舞台布景、頒獎典禮紅地毯上,展示了群舞和歌曲。 公告牌音樂大獎與美國音樂大獎、格萊美大獎一起被稱爲美國三大流行音樂頒獎典禮。公告牌音樂大獎是以一年間公告牌排行榜成績爲基礎來決定獲獎者的。以防彈少年團爲例,《Dynamite》去年在公告牌單曲排行榜上連續3周排名第一,並一直受到喜愛,這一點奏效了。 防彈少年團在2017年公告牌音樂大獎上獲得了由粉絲投票決定的“最佳社交藝人獎”,並作爲該獎項的獲獎者登場。此後,在公告牌音樂大獎和美國音樂大獎的祝賀舞台上,他們展示了《DNA》、《Fake Love》、《Boy with Luv》等歌曲,與當地著名藝人並肩而立。防彈少年團以公告牌音樂大獎“最佳社交藝人”部門爲例,到今年爲止連續5次稱霸,證明了其獨一無二的社交網絡服務(SNS)和粉絲團的火力。

