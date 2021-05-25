外媒：“伊朗停電，原因是開挖比特幣”. May. 25, 2021 07:32. by 林賢錫 lhs@donga.com. 在伊朗首都德黑蘭等主要城市連日來發生停電事故的情況下，主要媒體認為停電的原因之一是開采比特幣。有人指出，隨著美國對伊朗的金融製裁長期化，開采比特幣成為賺取外匯的手段。 據法新社和伊朗半官方通訊社塔斯尼姆通訊社等報道，伊朗主要城市德黑蘭和希拉茲等地22日至23日發生了間歇性停電事故。首都德黑蘭22日共斷電3次，德黑蘭附近地區也至少2個小時沒有供電。在這一過程中，主要城市市內的部分信號燈癱瘓，造成了交通堵塞。對此，伊朗電力當局決定在德黑蘭等主要城市，按照地區，每天依次限製電力供應兩小時。 伊朗國家電力產業相關人士向法新社表示：“因為高溫，電力需求增加，但由於比特幣等加密貨幣的采集熱潮，電力需求比平時要多。”比特幣開采需要動用大量的服務器，所以耗電量大。此前，伊朗當局今年1月份也曾以電力消耗嚴重為由，采取了關閉虛擬貨幣采掘場的措施。伊朗當局當時表示，除了在本國正式登記的24個采掘場，關閉了1620個消耗250兆瓦以上電力的非法比特幣開采場。 據悉，由於美國等國際製裁，無法用美元結算，因此很多伊朗企業為了迂回交易而開采比特幣，相關管製也難以開展。路透社引用區塊分析公司Eliptic的分析指出，全世界約有4.5%的比特幣采掘量來自伊朗。據此推算，伊朗每年比特幣的生產量達到10億美元（約11200億韓元）。

한국어