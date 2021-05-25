韓國銀行從8月開始進行數字貨幣模擬實驗. May. 25, 2021 07:33. by 朴熙昌 ramblas@donga.com. 韓國銀行將從8月開始進行中央銀行發行的數字貨幣“中央銀行數字貨幣(CBDC)”模擬實驗。韓國銀行就首次模擬實驗表示，“並不是以發行CBDC爲前提”，劃清了界限。 韓國銀行24日表示：“將于8月份著手CBDC模擬實驗研究，計劃在12月之前完成CBDC基本功能的第一階段實驗。”韓國銀行計劃在虛擬空間(公共雲端)建立CBDC實驗環境，並允許用戶將擁有的銀行存款兌換成CBDC或用CBDC購買商品或服務。通過這些觀察CBDC的使用性、技術可行性等。CBDC是中央銀行以電子形式發行的貨幣，與虛擬貨幣不同，沒有信用風險。 明年將開始第二階段實驗，在國家間CBDC彙款、網絡無法使用的環境下，對線下CBDC彙款、結算等進行測試。韓國銀行爲了此次研究，最多安排了49.6億韓元的預算。 韓國銀行解釋說：“從目前的情況來看，CBDC的發行必要性不大。”韓國銀行相關人士表示：“這是爲了應對未來支付結算環境變化的情況進行研究”，“期待今後出現現金使用比重大幅減少的情況時，CBDC作爲安全的資産和支付手段發揮作用。”

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