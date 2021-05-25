是引進重量級人物還是劉承旼系自強？國民力量黨內圍繞大選的算計發生沖突. May. 25, 2021 07:33. by 柳聖烈 ryu@donga.com. 在國民力量黨黨首選舉中，究竟是以重量級候選人為中心從黨外引進候選人（前檢察總長尹錫悅、前經濟副總理金東淵、監查院院長崔在亨），還是由黨內總統候選人、前議員劉承旼派系的候選人自己擔綱，兩種觀點發生正面沖突，正在迎來新的局面。 國民力量黨前議員羅卿媛24日接受CBS廣播電臺采訪時，針對劉承旼系候選人金雄和前最高委員李俊錫表示：“如果特定派系占領黨，（黨外候選人）可能難以進來。”她強調：“重要的是打開門戶，讓很多在野黨候選人前來（國民力量黨）。這一次的黨首位子可不是去開帥氣、漂亮的跑車，而是要拉著裝滿貨物的貨車走在狹窄的胡同裏。”當天，朱豪英議員也通過臉書表示：“要讓包括各領域、各世代和各地區的所有人才坐上KTX，以最快的速度走向政權更叠之路。”最近，朱豪英和羅卿媛提及“黨外總統候選人三人幫”的次數大為增加。 相反，李俊錫當天在大邱接受記者采訪時表示：“我們也有黨的日程安排和想法。既要創造（黨外候選人）能夠進來的良好環境，但相反，為他們另行製定日程或規則的做法不妥當。”金雄當天接受《新東亞》采訪時表示：“如果強行將這些人（黨外候選人）迎進黨內，黨內有發生內訌之虞。我認為，如果黨實現先進化，泛在野黨的團結是自然會發生的變化。” 彈劾政局時與劉承旼同屬“正黨退黨派”的首爾市長吳世勛當天在臉書上表示，“接觸到未當選者和初次當選者們活躍想法和打破常規、脫權威的展望，看到了我黨的‘光明前途’”，實際上宣布了對劉承旼和金雄的支持。對此，羅卿媛表示：“（吳世勛）市政工作很忙，對全黨大會也太關心了。他可能是希望對他來說容易、舒服、好對付的黨代表。”雖然是初選候選人、但不是劉承承旼派系的金恩慧議員在臉書上寫道：“我也知道，站在某人的保護傘（派系）下很安全，但這種政治是舊態政治的象征。” 針對羅卿媛的“跑車-貨車”論，李俊錫表示：“其實我今年初訂購的車是電動汽車，將從事幹凈、可以分享權力（電力）的政治。”對此，金恩慧也在臉書上回敬道：“我坐的是要開大選慶典的狂歡節彩車。如果將貨物裝在陳舊的柴油車上，車子會乏力，被處以限行罰款。”

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