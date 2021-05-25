進球-助攻雙雙位列第4位，孫興慜結束曆屆最佳賽季. May. 25, 2021 07:33. by 李元洪 bluesky@donga.com. 孫興慜(29歲•托特納姆熱刺隊)留下了豐富的個人記錄，結束了2020~2021賽季。24日，孫興慜在英國萊斯特舉行的2020~2021英格蘭足球超級聯賽(EPL)最後一輪比賽—與萊斯特城隊的客場比賽中首發出場，在下半場傷停補時第94分鍾才被換下。 托特納姆熱刺隊憑借上半場第41分鍾哈裏•凱恩的進球和下半場第31分鍾對方門將的烏龍球，以及下半場第41分鍾和補時階段加雷斯•貝爾攻入的2球，以4比2獲勝。最終排名聯賽第7位的熱刺隊雖然未能獲得下賽季歐洲足球聯盟(UEFA)冠軍聯賽或歐聯杯的參賽權，但獲得了2021 ~ 2022賽季新設的歐會杯參賽權。歐會杯是歐聯杯的下遊聯賽。 雖然球隊成績沒有達到預期，但孫興慜度過了最華麗的賽季。在本賽季的各種比賽中，他以22粒進球和17次助攻積累了39個攻擊點。這一數字超過了此前他在2019~2020賽季創下的個人最多攻擊點30個。 孫興慜在英超聯賽中在射手榜和助攻榜領域雙雙排在並列第4位。他在英超聯賽中攻入的17球，也追平了前國家隊主教練車範根1985~1986賽季在德甲勒沃庫森隊創下的韓國人歐洲聯賽單賽季最多進球記錄。另外，他也成爲熱刺隊俱樂部曆史上首位連續兩個賽季取得10粒進球和10次助攻以上成績的球員。 孫興慜在去年9月英超第2輪與南安普敦隊的比賽中，在一場比賽中攻入4球，在英超上演了自己的首個帽子戲法。接著在去年10月，他攻入了包括德甲在內的歐洲聯賽第100粒進球，超越了車範根(98球)，成爲了亞洲球員歐洲頂級聯賽進球最多的球員。另外，他與搭檔凱恩在聯賽中共攻入14球，創造了英超單賽季最多合作進球新紀錄。 托特納姆熱刺隊在賽季中途經曆了更換主教練何塞•穆裏尼奧等曲折。王牌球星凱恩正在暗示他將在這個夏天離開球隊。當天孫興慜和凱恩在比賽結束的哨聲中擁抱了超過10秒鍾。另外，他還拿著凱恩獲得的射手王、助攻王獎杯，留下了認證照片。孫興慜在自己的社交網絡服務(SNS)上上傳了兩人的合照，並留言稱，“祝賀你。兄弟啊，獲獎絕對實至名歸。”

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