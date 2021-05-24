從高陽公寓火災中救出80多歲獨居老奶奶的消防員. May. 24, 2021 07:22. by 金秀賢記者 newsoo@donga.com. “著火的房子裏奶奶自己一個人住……行動也不方便，怎麽辦？” 22日下午12時59分左右，京畿道高陽市中山洞“公寓6樓著火了”的報警電話響了。電話那頭，一位居民望著著火的公寓，內心焦急萬分。 對趕赴現場的一山消防署119救助隊1組消防校李昌俊(40歲)來說，已經沒有多少沒有時間了。從6層開始的火災已經隨風吞噬了11層建築。 打開火勢開始的6樓玄關門進入屋內後，黑紅的火焰和煙氣交織在一起，連一寸前的地方都看無法看到。一個房間全部被燒毀，只剩下灰燼。抱著僥幸心理往旁邊的裏屋挪動腳步的瞬間，倒在床上的80多歲的老奶奶A某映入眼簾。李消防校立即召集了周圍的同事。還沒來得及戴上氧氣罩，他就用被子裹住老奶奶，和6名隊員一起跑到了1樓。李消防校描述了當時的緊急情況，他說：“我只是想盡辦法從火苗中救出老人。” 失去意識倒下後獲救的A某，目前全身40%左右的面積重傷，正在醫院接受治療。 消防當局投入30台指揮車等裝備和70名人力，在火災現場進行了約1個小時救火作業的下午1點13分完全撲滅大火。據悉，當時逃到公寓樓頂的2名居民也在吸入濃煙後獲救，目前兩人也沒有生命危險。消防當局認爲，被救的老奶奶獨自生活的房子起火，正在調查火災原因。

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