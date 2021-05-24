文在寅總統結束訪美，“最好的訪問，最好的會談”. May. 24, 2021 07:22. by 姜聲煇, 柳聖烈 yolo@donga.com,ryu@donga.com. 韓國總統文在寅就此次韓美首腦會談評價說：“這是最好的會談。” 當地時間22日，文在寅在結束會見美國總統拜登之後通過社交媒體表示：“會談的結果非常好。超出了我們的期待。”他還說：“這是最好的訪問，最好的會談。”文在寅特別就美國簽署疫苗合作夥伴關系和美國直接向韓國軍隊支援疫苗問題表示：“聽說（美國）內部反對不小，這是（美國）特別重視韓美同盟的重要性。” 共同民主黨也一再表示歡迎。共同民主黨代表宋永吉22日在自己的臉書賬號上表示：“非常激動。不僅在同盟和安全方面，而且在疫苗、經濟合作、擴大兩國夥伴關系等所有議題上都取得了超出期待的成果。”前黨代表李洛淵也評價道：“廢除導彈方針是建國以來最大的成果。” 相反，在野黨批評說：“無核化戰略和疫苗供應路線圖並不具體。”“國民力量”黨通過評論就建立疫苗合作關系和向韓國軍隊支援疫苗的問題表示：“這是具有重大意義的成果。但現在還不能自我陶醉。”作為“國民力量”黨的總統候選人，前議員劉承旼也指出：“沒有關於如何實現朝鮮無核化的戰略，也沒有關於疫苗的具體承諾，這一點讓人非常失望。” 正義黨發表評論指出：“雖然對疫苗抱有很大期待，但結果並沒有什麽破格之舉。和韓國企業44萬億韓元的大規模投資相比，美國方面提出的全面疫苗合作計劃沒有提出具體的目標，這一點令人遺憾。”

한국어