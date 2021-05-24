韓美在對華問題上全方位合作……克服同盟擴張的難題是當務之急. May. 24, 2021 07:27. . 韓美兩國21日在拜登政府上臺後舉行的首次首腦會談上，決定將現有以安保為中心的傳統同盟關系大幅擴大到經濟、新技術乃至氣候變化等全球合作方面。特別是，韓美新技術同盟積極參與美國為牽製中國的供應鏈重塑工作，因此，很有可能刺激中國的警戒心。韓美聯合聲明中還包括中國敏感的美國、日本、印度、澳大利亞“四國對話機製（QUAD）”和臺灣、南中國海問題，因此可能會遭到抗議。 從此次首腦會談的結果來看，強化針對中國挑戰的韓美合作，不只是停留在理論上的約定。韓美兩國不僅發表了聯合聲明，還製定了詳細說明書，闡明了關於構建半導體、新一代通信網（5G、6G）、電池等美國主導的新供應鏈的具體承諾、計劃和投資額。回顧韓美之間長期以來的新技術合作和依存度可以知道，這是非常自然的發展趨勢，但就算是韓國在尖銳的中美矛盾中一直試圖保持中立，現在看起來要向美國靠近一步、同中國保持距離，也是沒有辦法的事情。 特別是，就此次韓美首腦會談的結果，中國可能會認為韓國已經全面加入美國牽製中國的路線，表現出強烈的警戒心。中國官方網絡媒體早就將“四方對話機製”和提及臺灣、南海等為“幹涉內政！”並出現了反對的跡象。對於通過終止韓美導彈方針、完全解除導彈射程限製，中國也有可能會懷疑這是美國為了布置遠程導彈而采取的招術。 但是，此次會談沒有任何一個內容是直接針對中國。進一步說，在中國可能敏感反應的問題上，也大都是在反映美國和韓國此前一直堅持的原則層面上提及。美國的印度太平洋戰略與韓國的“新南方政策”息息相關，對“四方對話機製”也強調開放性、透明性和包容性。這可以說是一種慎重的外交，即，雖然作為盟國支持美國的立場，但仍然沒有積極參與的想法。 持續70年的韓美同盟雖然存在間歇性的裂痕和遲延，但一直超越安保層面，發展成為多層次復合同盟。韓國單方面依賴美國安全保障的不對稱同盟正在轉變為互惠的對稱同盟。這種同盟的擴大和深化，不可避免地會使周邊國家提高警惕，陷入“安保兩難境地”、“同盟兩難境地”。韓國在鞏固與美國的同盟關系的同時也不失去與中國的合作，其外交能力受到了人們的關註。

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