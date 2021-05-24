沈默與自由. May. 24, 2021 07:28. . “我的沈默從未守護過我。你的沈默也不會守護你。” ——奧黛麗·洛德《界外姐妹》 是說話的人正確？還是沈默的人正確？在這兩個命題前，我大抵選擇了前者。有時會產生不願忍受的欲望，心裏更願意是即使自己受到傷害也不願意欺騙自己。美國詩人、女權主義者奧黛麗·洛德說：“即使有因為說出的話而受到傷害或遭到誤解的危險，說出來的行為本身比其他任何結果都對我有幫助。”我一發現這一句，就給它劃了深顏色的下劃線，因為從來沒有人告訴過我這句話。一直以來，總是聽到“忍耐才是正確的”“沈默的行動更偉大”“輕率的話會傷害他人”“馬上就會後悔的”之類讓人生厭的話。盡管如此，當我表明自己的想法時，受到的打擊並不大。只是與總有一天會疏遠的人提前結束了緣分而已。 不隱藏真實心意，說出我的想法。可能會覺得不一直在這樣做嗎，但不久前深藏在心底的話讓我非常難受。過分的責任感，那是些讓我有負罪感的話。我仔細地回顧了一直以來否定的思考，發現一直以來我的生活中沒有說過真心想說的話。我一心只想對別人做好人，卻沒有對自己做好人。 在2年前寫的書中引用了“相比真心，更重要的是態度”的句子。雖然我勸讀者不要依賴於他人的真心，但我怕或許看不到某人的真心，所以裝作不知道我的真心。保持沈默的人不能獲得自由，沒有比和我的關系更重要的關系。這個夏天，我將選擇不沈默，更好地照顧自己。

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