韓美決定共同進軍第三國核電站市場. May. 24, 2021 07:28. by 具特敎 kootg@donga.com. 韓國和美國就共同進軍中東、歐洲等第三國核電站市場達成了協議。如果在核電設計等源泉技術方面具有優勢的美國和核電施工能力突出的韓國攜手，預計核電站出口也會受到影響。核能產業界對韓美核能產業合作表示了歡迎，但是卻擔心文在寅政府的脫核能政策和核電站輸出事業有可能出現矛盾。 據產業通商資源部23日稱，正在美國訪問的文在寅總統和美國總統拜登當地時間21日通過聯合聲明表示：“包括共同參與核電站事業在內，就在海外核電站市場上強化合作達成了協議。”兩國企業之間的核能產業合作相關討論有望以此次協議為基礎具體化。特別是美國為了牽製包攬了新核電事業的中國和俄羅斯，加強了國際共助，這對韓國企業進軍海外核電事業很有幫助。另外，兩國還達成協議，在向第三國出口核電站時，要向該國提出加入“國際原子能機構追加議定書”的條件。追加議定書的內容包括，加強國際原子能機構對未申報的核設施的核查權限，而且巴西、沙特阿拉伯等部分國家沒有加入。 核電業界期待通過此次協議，停滯不前的核電出口事業重新活躍起來。但國內已經在以脫離核電作為主要政策進行，因此有很多人指出與美國的核電出口合作很難獲得力量。首爾大學原子核工程系教授表示朱漢圭表示：“在國內核電站危險為由、提出脫核電站的情況下，哪個國家會相信並購買韓國的核電站？必須從新韓蔚3號、4號機組建設中斷導致相關企業沒落的狀況起予以阻止，今後核電出口的持續才有可能。”

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