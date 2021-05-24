BTS《Butter》旋風…公開僅21小時YouTube點擊量突破1億次. May. 24, 2021 07:28. by 李浩載記者 hoho@donga.com. 防彈少年團(BTS)的新曲《Butter》MV在YouTube上公開21個小時後，點擊量突破了1億次。 截至目前，這是K-POP MV中最短時間內點擊量突破1億次的紀錄。《Butter》是BTS繼《Dynamite》之後推出的第二首英文單曲。將像黃油一樣柔和地融化，吸引住你的歌詞融入到了輕快旋律中。 據經紀公司HYBE透露，21日下午1點在YouTube上公開的《Butter》MV在22日上午9點56分點擊量突破了1億次。這比此前創下1億次點擊量最短時間紀錄的《Dynamite》MV(24小時)提前了3個小時。 去年1月在Youtube上公開的BTS的《Interlude: Shadow》MV在21日其點擊量也超過了1億次。至此，點擊量超過1億次的BTS的MV達到了33部。 據統計，在公開《Butter》MV的同時，直播觀看的同時在線人數達到390萬人。這是YouTube MV直播點擊人數最多的一次。去年8月公開的BTS 的《Dynamite》MV，當時的最多直播點擊人數爲300萬人。 《Butter》的音源也大受歡迎。《Butter》在音源公開當天即21日，在世界最大音源平台Spotify上播放了2090萬次。發售首日播放次數以Spotify爲准創曆史新高。之前的最高紀錄是BTS在《Dynamite》音源公開後一天內創下的1260萬次。《Butter》還登上了美國、英國等101個國家的蘋果iTunes排行榜的冠軍寶座。在韓國國內音源平台Melon和Genie也席卷了音源排行榜的第一名，在日本Oricon每日單曲排行榜上也獲得了第一名。 BTS計劃23日(當地時間)在美國洛杉矶微軟劇院舉行的美國三大音樂獎之一的“2021公告牌音樂大獎”頒獎典禮上，展示《Butter》的首次演出。BTS在此次頒獎典禮上入圍了“Top Social Artist(最佳社交藝人獎)”等4個部門的候選名單，創下了K-POP曆史上最多的候選紀錄。

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