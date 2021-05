“韓國女婿”美國馬裏蘭州州長霍根向“6•25追悼牆”提供25萬美元援助. May. 24, 2021 07:28. by 金藝允記者 yeah@donga.com. “韓國女婿”美國馬裏蘭州州長拉裏•霍根(照片)22日(當地時間)表示,將向在華盛頓特區建立的“6•25戰爭陣亡者追悼牆(Wall of Remembrance)”提供25萬美元(約2.8億韓元)的援助。 馬裏蘭州計劃,在美國州政府中首次通過在美韓國戰爭參戰勇士追悼財團(KWVMF)捐贈25萬美元,用于維持及維修追悼牆。追悼牆是爲紀念6•25戰爭參戰勇士犧牲而建成的高1米、周長50米的雕塑,于21日動工。雕塑上刻有戰死的3.6574萬名美軍和韓國軍隊的7000多名士兵的名字。馬裏蘭州表示:“當時馬裏蘭州有1.5萬多名居民參戰,其中531人在戰爭中犧牲。” 娶了韓裔美國人尤米•霍根女士爲妻子的霍根州長21日上午會見了6•25參戰勇士,並向他們送去了感謝匾,他說:“妻子曾對我說,如果沒有6•25參戰勇士的犧牲,自己也不會在這裏。”

