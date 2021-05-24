梁玹種短期內首發機會很穩固，隊友日本右手投手有原航平遭遇肩傷. May. 24, 2021 07:29. by 姜泓求 windup@donga.com. 美國職業棒球大聯盟(MLB)得克薩斯騎警隊的左手投手梁玹種(33歲•照片)獲得了鞏固先發投手的機會。因爲隊內日本右手首發投手有原航平(29歲)肩膀受傷。 得克薩斯俱樂部23日表示：“有原航平將于28日因右肩動脈瘤疾患接受手術。預計至少有12周以上不能出場比賽。” 雖然球隊沒有正式發表代替有原航平的人選，但《體育畫報》(SI)等當地媒體認爲啓用梁玹種的可能性很高。此前，梁玹種在20日與紐約洋基隊的比賽中，本賽季第二次首發出場，並在5又3分之1局內取得了3個被安打、4個四壞球上壘、2個脫三振、2失分的成績。 雖然他被對方先發投手科裏•克魯伯的無安打無得分投球所遮掩，表現平平。但目前得克薩斯隊的投手中，除了5名首發資源之外，獲得首發機會的只有梁玹種和2年級生韋斯•本傑明(28歲)。 另外，聖地亞哥教士隊的金河成(26歲)、坦帕灣魔鬼魚隊的崔志萬(30歲)分別以2壘打幫助球隊延續了連勝步伐。在當天與西雅圖水手隊的主場比賽中，作爲7號擊球手兼3壘手首發出場的金河成在第2局下半局1人出局1人在壘的情況下，面對對方首發投手賈斯特斯•謝菲爾德的下墜球，擊出了1打點2壘打。這是他連續3場比賽擊出2壘打。 崔志萬在與多倫多藍鳥隊的客場比賽中，作爲6號擊球手兼1壘手出場，在第2局上半局在2人出局無跑壘員的情況下，攻占羅比•雷的直球，擊出了左中間2壘打。這是他連續6場比賽擊出安打。聖地亞哥隊以6比4獲勝，取得了8連勝；坦帕灣隊以3比1獲勝，延續了9連勝。

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