三星、現代汽車、SK、LG對美投資，將是主導新全球供應鏈的機會. May. 22, 2021 07:20. . 三星、現代汽車、SK、LG等韓國招牌企業在韓美首腦會談之際，紛紛出臺了對美投資計劃。BBC（生物、電池、半導體芯片）和電動汽車領域的投資規模達到了40萬億韓元。這具有響應美國要求的重構尖端產業供應鏈的性質，但韓國也並非只是被牽著鼻子走。這也可以看作是以企業競爭力為基礎、在新的全球供應鏈中發揮主導作用的機會。 三星電子即將宣布向代工（委托生產半導體）企業投資170億美元。當地談到的投資地點是得克薩斯州的奧斯汀。三星電子計劃構築在商用化半導體工程中最先進的5納米極紫外線（EUV）代工生產線。這表現出了在半導體競爭激烈的美國，不想被競爭企業超越的意誌。 美國汽車業界預測，當地的電動汽車市場將以年均40%的速度增長。現代汽車將以此次首腦會談為契機，在美國國內電動車生產和氫基礎設施等方面投資74億美元，並從今年秋天開始在當地銷售電動車。在電池領域，SK和LG開始與美國整車企業合作。SK創新與福特、LG能源解決方案已與GM攜手合作。 面對新冠疫情，“疫苗領導能力”是美國的戰略課題。此次首腦會談中，三星生物製品和SK生物科學將分別與莫德納和諾瓦瓦克斯將交換諒解備忘錄。美國製藥公司與韓國企業締結了疫苗同盟，這是擁有原創技術的美國和具備生產能力的韓國利害關系相吻合的結果。 圍繞尖端產業供應鏈，美國正在和中國展開霸權競爭。對於美國和中國兩者都不能放棄的韓國來說，處境尷尬，但也可以利用這個機會。從美國主導的供應鏈到BBC和電動汽車，除了韓國幾乎沒有其他國家具有競爭力。如果韓國在新的供應鏈中具備穩固的地位，就可以將其利用為同中國展開競爭和合作的杠桿。政府和經濟界要共同考慮國家戰略，以便韓國能夠在急劇變化的世界秩序中抓住新的機會。

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