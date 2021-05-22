BTS“希望再次登上Billboard排行榜冠軍寶座”，攜第二首英文曲《Butter》回歸. May. 22, 2021 07:21. by 林熙允記者 imi@donga.com. 來自韓國的世界級偶像男團防彈少年團攜第二首英文歌曲《Butter》回歸。 防彈少年團于韓國時間21日下午1時向全世界公開了新曲《Butter》。就像去年8月發表的《Dynamite》一樣，歌詞全部用英語，瞄准了全球夏季流行音樂市場。每分鍾的節拍數(BPM)也在110左右，與《Dynamite》相似，是適合跳舞的節奏。羅布•格拉馬爾迪、史蒂芬•柯克等外國人作爲主要作詞、作曲家參與其中。與2名英國人專門負責作詞•作曲的《Dynamite》不同，《Butter》在8名作詞•作曲家中還包括成員RM(Rap部分作詞)。 當天下午在首爾松坡區奧林匹克公園奧林匹克大廳舉行的記者招待會上，成員智旻說：“歌曲沒有宏大的信息。這是一首可愛的告白歌曲，像黃油一樣柔軟融化，想要抓住你。” 成員們表示，希望通過新歌再次登上Billboard(公告牌)單曲排行榜的冠軍寶座。SUGAR表示：“感覺會再次獲得第一名。好像是那樣的。相信我們能做到的，會做到的。”RM說：“作爲代表2021年的夏季歌曲，希望能受到大家的喜愛。”雖然在今年3月的格萊美頒獎典禮上首次入圍候選名單(最佳流行合唱•組合表演)，但未能獲獎的他們絲毫不掩飾對格萊美獎杯的欲望。SUGAR說：“我想以《Butter》再次挑戰(格萊美)。” 防彈少年團將以美國時間爲准，于23日在Billboard音樂大獎上展示《Butter》的舞台。

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