繼中國之後，美國政府也開始限制虛擬貨幣. May. 22, 2021 07:21. by 兪載東 jarrett@donga.com. 繼中國之後，美國也決定朝虛擬貨幣開刀。隨著最近虛擬貨幣的變動性增大，投資損失等各種損失劇增，世界各國正在全面采取應對措施。有預測認爲，各國政府的這種動向將加劇市場的“限制風險”，大幅萎縮虛擬貨幣的投資氛圍。 美國財政部20日(當地時間)通過公開的稅收強化方案表示，“今後1萬美元(約1130萬韓元)以上的虛擬貨幣交易必須向國稅廳(IRS)申報。”財政部解釋限制背景稱：“虛擬貨幣使包括避稅在內的非法行爲成爲可能，已經提出了嚴重的問題”，“和現金交易一樣，獲得市價1萬美元以上的虛擬資産的企業也應該向國稅廳申報。”據美國經濟媒體CNBC報道，早在幾個月前，就有觀測認爲，財政部和美國證券交易委員會(SEC)等相關當局將在限制虛擬貨幣方面發揮積極作用。 美國政府的這一宣布繼中國此前公布的管制方案之後，將起到勒緊全球虛擬貨幣市場的作用。 中國金融當局繼18日發表從源頭上封鎖虛擬貨幣交易和使用的政策後，又出現了禁止采掘虛擬貨幣的動向。 歐盟(EU)也以3年後的2024年引進爲目標，正在制定適用于27個會員國的虛擬貨幣限制方案。據《金融時報》報道，土耳其中央銀行從上月30日開始禁止使用虛擬貨幣作爲商品或服務結算手段。 20日，受美國限制的消息影響，代表性的虛擬貨幣比特幣(Bitcoin)行情讓出回漲幅度，呈現出停滯不前的態勢。比特幣價格在當天上午(美國東部時間爲准)還超過每枚4.2萬美元，但下午一度跌至4萬美元以下。

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