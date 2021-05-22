以色列和巴勒斯坦交戰10天後停火. May. 22, 2021 07:21. by 林賢錫 lhs@donga.com. 以色列和巴勒斯坦武裝派別哈馬斯當地時間20日，正式達成停火協議。從10日開始，圍繞猶太教和伊斯蘭教的共同聖地東耶路撒冷內的宗教紛爭、巴勒斯坦人居住區內的猶太人定居村建設等問題，雙方發生了武力沖突。此次沖突持續了10天，共有244人死亡、2400余人受傷。 據美國有線電視新聞網（CNN）等媒體報道，以色列政府和哈馬斯都於20日發表聲明稱，“就停戰達成了協議”。停戰協議從21日淩晨2時開始生效後，為躲避以色列空襲而藏身的加沙地區居民聚集到街頭，在因轟炸而倒塌的建築物前歡呼。在聯合國等國際社會持續敦促雙方停戰的情況下，在以色列和哈馬斯都有關系的埃及的斡旋下，最終達成了協議。美國總統拜登也表示歡迎稱：“巴勒斯坦和以色列都有安全生活的權利。美國也會提供援助。” 不過很多人擔心，矛盾的火種依然存在，而且因此次事件雙方強硬派的立場也會增大，流血事件隨時可能重演。哈馬斯方面主張：“以色列決定取消占領。”以色列也針鋒相對地表示：“這是無條件達成的協議。”這顯示雙方仍然存在相當大的分歧。 因以色列的空襲，僅在加沙地區就有6所醫院等450棟建築遭到破壞，造成7萬多名難民。對加沙進行援助也是國際社會需要解決的課題。

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