李在明連日大範圍活動壯大聲勢. May. 22, 2021 07:21. by 朴民優 minwoo@donga.com. 21日在京畿道高陽市韓國國際會展中心舉行的“2021非軍事區論壇”上，京畿道知事李在明和共同民主黨前代表李海瓚一起露面。這是一直在暗中支持李在明的李海瓚第一次在公開場合與李在明站在一起。當天的活動中，以被稱為“親盧（親盧武鉉）教母”的前國務總理韓明淑為首的親盧、親文（親文在寅）陣營的前、現任“外交安保通”大舉出動，備受關註。 京畿道從2019年起每年都主辦“非軍事區論壇”。今年是首次與李海瓚擔任理事長的東北亞和平經濟協會共同主辦這一活動。李海瓚在發表基調演講時表示：“向主辦和平經濟協會和論壇甚至負責基調演講的李在明知事表示感謝，京畿道的作為顯現，地方政府也有為和平做出貢獻的想法和能力。”韓明淑在發表賀詞時也表示：“這次活動由京畿道和東北亞和平經濟協會共同舉辦，我覺得更有意義。” 李在明一直被認為在黨內的支持基礎較弱，但是在李海瓚的暗中支持下，最近與親盧、親文人士的接觸正在迅速擴大。執政圈一名有關人士表示：“以此次活動為契機，李海瓚派可能會更加積極地加入到支援李在明的行列中。” 前統一部長官林東源、民主和平統一咨詢會議首席副議長丁世鉉、統一部長李仁榮等人參加了當天的活動。最近出任京畿道國際和平交流委員長的前總統統一外交安保特別助理文正仁和“民主和平廣場”共同代表、前統一部長李鐘奭以討論者的身份出席了當天的特別會議。 李在明在當天的基調演說中強調：“對朝散發傳單是犯罪行為，為了更多的自由和人權，應該限製威脅自由和人權的自由。”他還表示：“重啟開城工業園區是緩和韓朝間緊張局勢和交流合作的支柱，從這一點來看非常重要，必須遵守保障開城工業園區正常運營的2013年韓朝協議。”

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