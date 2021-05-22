接種疫苗後，從下月起允許療養設施內的面對面探視. May. 22, 2021 07:21. by 李智雲記者 easy@donga.com. 如果接種了新型冠狀病毒肺炎(COVID-19)疫苗，過了兩周(免疫形成時間)，從下個月開始，就可以在療養醫院和療養設施進行面對面探視。目前，只允許隔著玻璃牆進行非接觸探視。 中央災難安全對策本部第一總管協調官姜都泰(保健福祉部第二次官)在21日的發布會上介紹了允許探視的方針後表示：“將積極研究多種(預防接種者)優待方案，並繼續發表。”由此，從6月開始，療養醫院患者和來會面的人中，只要有一方接種完疫苗，就可以面對面進行會面。但是，如果探視者沒有接種疫苗，診斷檢查中必須出現陰性才能被允許進行面對面探視。 現行(保持社交距離)防疫響應級別(首都圈2級，非首都圈1.5級)將延長至下月13日。禁止全國5人以上的私人聚會和禁止首都圈娛樂場所的經營。另外，將從22日開始恢複輝瑞疫苗的第一次接種。

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