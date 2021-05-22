梁玹種狀態直線上升，正式進入得克薩斯隊首發陣容. May. 22, 2021 07:21. by 金東昱 creating@donga.com. 梁玹種(33歲•得克薩斯騎警•照片)終于在美國職業棒球大聯盟(MLB)上占據了先發位置。他正式進入了得克薩斯隊的首發陣容。 得克薩斯騎警隊主教練克裏斯•伍德沃德在21日與紐約洋基隊的主場比賽之前表示，“梁玹種將以先發投手的身份出場。他投得不錯，有資格占據一個首發位置。”他接著補充說，“將像現有的先發投手一樣提高投球數。” 梁玹種在前一天與洋基隊的比賽中首發出場，在5又3分之1局內取得3個被安打、4個四壞球上壘、2個脫三振、2失分的成績。得克薩斯騎警隊的擊球陣容因對方投手科裏•克魯伯的無安打、無失分而保持沈默，因此，梁玹種雖然取得了出道後的首場失利，但證明了作爲先發投手的價值。 2月與得克薩斯隊簽訂分割合同(Split Contract•打MLB和美國二流職業聯賽時年薪不同的合同)的梁玹種以邀請選手的身份參加了春季集訓。在5場季前賽中，雖然他在10局內取得12個被安打、10個脫三振、失6分，表現活躍，但未能進入開幕參賽名單。效力于美國二流職業聯賽的梁玹種在上月被召入頂級聯賽後，作爲候補投手出場，6日他在與明尼蘇達雙城隊的比賽中首次首發出場，在3又3分之1局內抓住了8個三振，給人留下了深刻的印象。 梁玹種將在26、27日與洛杉矶天使隊的客場比賽中，在兩場比賽中首發出場。

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