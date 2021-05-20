“淩晨4點無法入眠~”安慰MZ一代的唱作人O.WHEN. May. 20, 2021 07:22. by 林熙允記者 imi@donga.com. “淩晨4點睡不著/經常想起回不去的時光。” 出道曲《今天》是以踏著傷心的歸家之路的節奏開始的，到本月24日剛好迎來發行5周年。創作型歌手O.WHEN(本名申振旭•28歲)出道後一直都是“夜貓子”。 “一般都是淩晨6、7點睡覺，早上10點起床。即使白天寫歌，也會播放像夜晚一樣的音樂。” 在他的夜晚歌曲中，《今天》十分特別。2019年出演SBS TV競演節目《The Fan》，一次在榜單上“逆襲”後，2020年末KB國民銀行網絡廣告《三十的拼寫法》篇中3分52秒的歌曲全部完好無損地登載，再次受到關注。 廣告中的主人公面對突如其來的相見禮，搜索了“首爾小型公寓”，並歎息道：“討厭平凡的生活，但平凡地生活也很難。”當時“爲什麽只有我這麽累/今晚/爲什麽折磨著今天的我”的《今天》流淌著。MZ一代的留言充斥著“淚腺爆發了”的評論。得益于這樣的共鳴，《今天》在音源流媒體平台“Melon”上累積了11.4萬多個“贊”。這種程度相當于IU的《好日子》(13.5萬多個贊)和鮮于貞雅的《和我一起逃跑吧》(10萬多個贊)水准。這算是成爲了安慰歌曲的暢銷系列。 “我下定決心要放棄生活，但聽到《今天》後決定重新生活，我多次收到粉絲們的信息。沒有給大家回複過去。沒有信心說好話…只能用歌聲來報答。” 在新作迷你專輯《Mood Night》中，他只收錄了4首爲夜晚而作的歌曲。爲因新冠病毒肺炎疫情家和職場的界限坍塌的人們寫的《休息的地方》是第一首歌，反複唱“需要休息的地方”的副歌部分是洗澡時想起的旋律。唱著“如果找到我，請安靜地擁抱我/希望今晚能溫暖”的《心》不亞于《今天》。 O.WHEN說：“希望徹夜難眠的人們能側耳傾聽。”他將于下月19日至27日在首爾麻浦區“雲下小劇場”舉行演出。詳情咨詢：02-599-0335

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