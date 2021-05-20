香港單方面關閉駐臺灣辦事處，中斷交流. May. 20, 2021 07:22. by 金祺容 kky@donga.com. 香港單方面關閉了在臺灣起到外交公館作用的經貿文化辦事處。還有分析說，此次決定是在中國大陸和臺灣關系不斷惡化的情況下做出的，受到中國政府影響的香港實際上可能考慮的是中斷與臺灣的交流。 據香港《南華早報》等19日報道，香港政府前一天在其主頁上表示，暫時停止運營駐臺灣經濟貿易文化辦事處，但沒有對中斷的原因和恢復運營的時間等沒有作出說明。對此，臺灣負責中國大陸事務的大陸委員會表示：“香港政府單方面做出了決定。對此深表遺憾。” 香港駐臺灣經濟貿易文化辦事處旨在促進香港和臺灣之間的經貿交流，成立於2011年。臺灣也在香港設立了起到同樣作用的經濟文化辦事處。這些機構雖然不是正式的政府機構，但起到了保護僑民等實質性的領事館作用。 與香港和臺灣運營這種常駐機構不同，中國大陸和臺灣在對方根本沒有常駐機構。香港之所以能夠采取與中國不同的政策，是因為在中國國家主席習近平執政之前，香港比較遵守“一國兩制”原則。但是，習近平2013年執政以後，相比“兩制”更加強調“一國”原則，因此情況開始發生變化。特別是，去年實施了香港《國家安全法》，今年還改革了香港選舉制，因此，香港的中國化現象日益明顯。 香港政府還拒絕延長臺灣經濟文化辦事處8名有關人員滯留香港的許可。這些人的滯留許可將於今年年底到期，如果照此下去，臺灣駐香港經濟文化辦事處也很有可能在今年年底停止運營。 淡江大學大陸研究所研究員蕭督桓在接受《南華早報》采訪時表示：“香港政府的決定與兩岸關系惡化有關。北京懷疑臺灣支持了近幾年在香港舉行的反中示威。”他預測，澳門也有可能追隨香港，停止在臺灣機構的運營。”

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