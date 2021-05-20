防疫當局：“7月以後將幾乎沒有新冠肺炎死亡者”. May. 20, 2021 07:22. by 金成圭 sunggyu@donga.com. 防疫當局表示：“到7月份，因新型冠狀病毒肺炎(COVID-19)而死亡的情況幾乎不會發生。”到目前爲止，95%的死亡者都發生在高齡層，因此，如果到6月爲止完成針對高齡層的疫苗預防接種，危險度將大大降低。但課題是提高接種預約率只有全體一半的高齡層接種疫苗的意志。 19日，中央事故處理本部社會戰略班班長孫永來(音)在發布會上表示：“接種疫苗後，不用擔心新冠病毒感染和高齡層的高死亡率。”他強調說：“從最近的京畿城南療養醫院集體感染事例來看，接種疫苗獲得的203名中沒有出現1名感染者”，“其他事例中也只有未接種疫苗的人感染了。” 政府計劃，從7月開始通過新的保持社交距離體制，放寬防疫措施。但專家們指出，“如果像現在這樣60~74歲接種預約率停留在49.5%的水平，就很難緩解防疫問題。”

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