軍隊供餐不實，再加劣質服裝，應嚴肅搜查並追究責任. May. 20, 2021 07:22. . 數年來向士兵們提供了數十萬套劣質運動服和貝雷帽的事實最近被曝光。最近，有關新冠隔離士兵的“不合格供餐”的爭議被點燃，韓國國防部長徐旭親自道歉說“對不起”，並公布改善待遇的對策。繼上次丟人的事情之後，此次又確認了發放“不良服裝”的事件。 以“國民力量”黨尹周卿議員的質疑為契機，防衛事業廳對去年向軍隊交付的6個服裝類進行了全面調查。結果有8家企業提供的春秋活動服、夏季活動服和貝雷帽等3種商品都是用質量較低的面料制作而成，達不到標準規格。據說，春秋活動服的變形和變色很快，夏天的活動服不容易吸汗，容易撕裂，而貝雷帽的防水能力低於標準值。特別是夏季活動服的水分吸收速度超過了交貨標準“2秒以下”，采用的是達到19秒的劣質面料。“穿私制衣服而不是運動服運動”的說法並非空穴來風。 通過此次調查成為問題的劣質產品有81萬多件，價值182億韓元。如果再調查腰帶等其他服裝類，劣質產品的規模和金額有可能進一步增加。但防衛事業廳卻表示：“在規定和程序上沒有問題。”這是因為像活動服一樣可以進行大量生產和供貨的產品被分類為“單純質量保證型”，只要求向防衛事業廳提交公認機構認證書，沒有檢查企業的義務。這是典型的回避責任的行為。也就是說，如果沒有尹周卿的質疑，企業即使在獲得公認機關認證時使用正常的面料，而實際上提供劣質產品，也不會去處理的方法。 雖然防衛事業廳說檢查企業的人力不足，但這只不過是借口而已。通過對官兵對運動服等的滿意度調查、隨時抽查等，完全可以篩選出企業的不正當行為，只能認為是他們沒有做好該做的事情。首先，有必要對為了節約成本而提供劣質活動服和貝雷帽的企業進行徹底的調查。與此同時，還要嚴厲處罰只與企業簽訂合同卻沒有管理好供貨過程的防衛事業廳的負責人。針對士兵的衣食問題，不能再出現丟人現眼的事情。

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