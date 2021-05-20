一張包含願望的自畫像. May. 20, 2021 07:23. . 19世紀法國現實主義美術先驅者古斯塔夫·庫爾貝所畫的這幅著名的畫名為《你好，庫爾貝先生》。這是為贊助者所作，畫家在向自己問好。他為什麽起這樣的名稱？ 經常畫貧苦農民和工人悲慘面貌的庫爾貝因畫賣不出去，經濟上很困難。在他34歲的1853年，他有幸遇到了一位富裕的贊助人，那就是阿爾弗雷德·布呂亞斯。第二年5月，庫爾貝應布魯亞斯的邀請前往法國南部的蒙貝利，為他創作了幾幅傑作，這幅畫也是其中之一。穿著破舊的登山服上坡的男人是畫家本人。他背著畫具筒，拄著長杖，被畫成近乎自由流浪者。身穿幹練的綠色夾克的男子是布呂亞斯。他在仆人和狗的輔佐下，正鄭重地向在路上遇到的畫家行禮。他的下人也低頭表示尊敬，庫爾貝則探出筆直的下巴胡子，傲慢地昂著頭。 當這幅畫在1855年巴黎萬國博覽會上展出時，人們深受沖擊。因為，有錢的贊助人對貧窮的藝術家甚至脫帽行禮，實在令人難以接受。作品名稱也是批評家們為表示嘲弄而給取的，原來是《相遇》。庫爾貝相信富人尊敬和贊助藝術家是理所當然的事情。世界的標尺分為富人和窮人，但他區分了天才的人和非天才的人。作為藝術家的自豪感是如此強烈。 “你好”意為平安無事。貧窮的藝術家的平安談何容易。而且他還是在革命激蕩期活躍在巴黎的政治藝術家。也許是畫家在作品中包含了自己的願望，希望自己在平靜的世界裏，在有錢人的支援和民眾的尊敬下專註於創作。

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