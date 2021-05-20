柳賢振以“7局無失分”完美投球贏得賽季第4勝，隊友們也跳聳肩舞. May. 20, 2021 07:23. by 黃奎引 kini@donga.com. “柳賢振在投手踏板上發射掌風。” 在在格鬥遊戲《街頭霸王》系列中，主人公角色“柳(Ryu)”善于發射掌風。“藍色怪物”柳賢振(34歲•多倫多藍鳥隊)在19日的出場中力壓美國職業棒球大聯盟(MLB)最強火力波士頓紅襪隊的擊球陣容，多倫多球迷將他的投球比喻爲在該遊戲中發射掌風，發出了這樣的稱贊。 當天在美國佛羅裏達州達尼丁TD球場舉行的主場比賽中首發出場，柳賢振在7局內以7個脫三振、無四死球、無失分的成績阻擋了波士頓紅襪隊的擊球陣容。截止到前一天，波士頓紅襪隊以0.772的OPS(出壘率+長打率)在MLB30支球隊中創造了最高紀錄。但是，當天面對柳賢振，紅襪隊的擊球陣容連一分都沒有得到，只擊出了4個安打(1個2壘打)。 當天的比賽是柳賢振本賽季第3次投7局，但7局無失分尚屬首次。本場過後他的賽季平均責任失分從2.95降至2.51。總投球數只有100個(每局平均14.3個)，投球效率也非常出色。 多倫多隊的擊球陣容也幫助了柳賢振。在柳賢振站在投手踏板時得到6分的多倫多隊在第8局下半局由蘭德爾•格裏奇(30歲)擊出了制勝2分本壘打。隨著多倫多隊以8比0獲勝，柳賢振收獲了個人賽季第4勝(2負)。賽季初期，沒有好運跟隨的柳賢振從傷病名單(IL)上回來後，連續3場比賽成爲勝利投手。 柳賢振還擺脫了此前對波士頓紅襪隊表現較弱的厄運。在此之前，柳賢振在面對波士頓紅襪隊時3次首發上場，在沒有拿下一場勝利的情況下，取得了2負、平均責任失分4.24的慘淡成績。在今年4月21日的出場中，他以5局失4分的成績成爲戰敗投手。柳賢振表示，“上次對決時，球聚集在中路，今天快球、曲線球、卡特球、變速球等4個球種都進入了自己想要的位置。” 多倫多隊主教練查理•蒙托約表示：“柳賢振展示了‘最高級(vintage)模式’”，“在比賽期間作爲主教練的我甚至很好奇‘柳賢振下一次會投出什麽樣的球’。也就是說，他的投球內容非常棘手，對方擊球手很難預測。” 本場過後，多倫多隊以23勝17負的戰績落後美國聯盟東部賽區領頭羊波士頓紅襪隊(25勝18負)0.5個勝場。截止到21日，兩隊將連續三天展開對決，因此排名有可能隨時發生改變。

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