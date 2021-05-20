文在寅訪美行程內含“反對種族歧視”信息. May. 20, 2021 07:23. by 黃炯? constant25@donga.com. 韓國執政圈分析認為，文在寅總統從當地時間20日起在美國華盛頓的行程中，包含著反對最近在美國國內日趨嚴重的厭惡亞裔等人種歧視的信息。 據青瓦臺19日透露，在為期5天的訪美日程中，除美國總統拜登之外，文在寅還將接連會見美國副總統卡梅拉·哈裏斯、眾議院議長南希·佩洛西、紅衣主教威爾頓·格雷戈裏等具有象征性的人士。哈裏斯是美國第一位女副總統，父親是牙買加裔黑人，母親是印度裔泰米爾族。眾議院議長佩洛西帶頭通過了“防止仇恨亞洲犯罪法”。當地時間18日，美國眾議院以壓倒性的贊成率通過了《防止針對居住在美國的亞洲人仇恨犯罪法》。美國第一位黑人紅衣主教格雷戈裏在去年5月發生美國人種歧視抗議示威的“喬治·普洛伊德死亡事件”時，曾為消除矛盾而做出過努力。 文在寅還將訪問的SK創新公司電池工廠所在地佐治亞州亞特蘭大，今年3月曾發生槍擊事件，包括4名韓裔女性在內，有8名亞裔女性死亡。韓國外交消息靈通人士預測說：“當時駐美大使李秀赫沒有參加韓裔犧牲者的葬禮，在僑民社會引起了爭議，因此在文在寅總統訪問工廠的日程中可能會發出追悼信息。”

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